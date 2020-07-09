По делу губернатора Фургала прошли новые задержания

В рамках уголовного дела в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержаны двое депутатов краевой думы от ЛДПР. О новых задержаниях сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова обвиняют в мошенничестве.

Фургала подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. О задержании губернатора сообщалось накануне, 8 июля.

По данным следствия, Фургал действовал в составе организованной преступной группы. Срок давности по преступлениям прошел, однако вопрос об освобождении от уголовной ответственности решается судом в каждом случае индивидуально.

Фургал стал губернатором региона по итогам второго тура выборов в сентябре 2018 года, обогнав кандидата от «Единой России». Депутат Госдумы от партии ЛДПР заручился поддержкой почти 70 процентов избирателей.

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