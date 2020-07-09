Губернатор Фургал не признал вину в организации убийств

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, задержанный по подозрению в организации убийств, не признал вину, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«При задержании он [Сергей Фургал] сказал, что не понимает причин и с чем это связано. Вину не признал», — рассказал источник.

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Губернатор был этапирован в Москву. Он находится в Следственном комитете на допросе. Предположительно, в ходе допроса Фургалу будет предъявлено обвинение в организации серии убийств.

Ранее сообщалось, что в рамках уголовного дела в отношении губернатора Хабаровского края были задержаны двое депутатов краевой думы от ЛДПР.

Фургала подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Он возглавил регион в сентябре 2018 года.

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