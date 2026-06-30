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Из жизни
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02:00, 30 июня 2026Из жизни

Изнасиловавшую семерых школьников учительницу признали серьезной угрозой обществу

В США учительница из Джорджии совратила семь учеников
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Douglas County Sheriff's Office

Учительницу биологии из американского штата Джорджия, которая совратила и изнасиловала нескольких учеников, обвинили в новых преступлениях. Об этом пишет New York Post.

25-летнюю Марис Николс из города Дугласвилл арестовали 8 мая. Изначально ее обвиняли в изнасиловании одного ученика в школьной кладовке. Через две недели в дело Николс добавилось еще 11 обвинений, включая фальсификацию улик. Теперь следствие считает, что она занялась сексом как минимум с семью старшеклассниками.

Также выяснилось, что у Николс был аккаунт на платформе для взрослых OnlyFans. Ученики узнали об этом и шантажировали ее, требуя повышенных оценок. После получения новых данных, следователи заподозрили Николс в создании детского порно. Возраст жертв женщины не разглашается, однако известно, что как минимум двое из них были младше 16 лет. Суд признал Николс серьезной угрозой обществу и отказался выпускать ее под залог. Следующее заседание состоится 4 августа.

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Ранее сообщалось, что учительнице из американского штата Нью-Джерси, которая совратила и год насиловала 13-летнего школьника, предъявили новые обвинения. Женщину обвинили в создании детского порно.

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