Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:00, 30 июня 2026Мир

Глава МИД страны ЕС пригрозила Украине

Глава МИД Венгрии Орбан допустила блокировку переговоров о вступлении Украины в ЕС
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: M. Popow / IMAGO / Global Look Press

Венгрия заблокирует переговоры о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС), если Киев не внесет поправки в закон о правах венгерского меньшинства на Украине. Об этом предупредила глава МИД Венгрии Анита Орбан, передает РИА Новости.

Она отметила, что двустороннее соглашение между Будапештом и Киевом о правах венгерского меньшинства является важным условием для переговоров о вступлении Украины в объединение.

«Украина обязалась отразить содержание этого соглашения в правовой форме посредством внесения поправок в закон. Если законодательные поправки не будут приняты в 2026 и 2027 годах, то переговоры автоматически прекратятся», — пригрозила она.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сделал дерзкое заявление о приеме Украины в ЕС. «Следует помнить об одной вещи: начало переговоров не означает их завершения», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Монако подорвали украинского олигарха. Он стоит за преступной империей, которая обирает россиян и европейцев

    Раскрыты действия ВС России после взятия под контроль Богодаровки

    Параноик выучил язык ради подслушивания коллег и узнал неожиданную правду о себе

    Германия сенсационно проиграла Парагваю и вылетела с чемпионата мира

    США впервые за 40 лет решили создать новую ядерную боеголовку

    Во Франции захотели получить гарантии от России

    Глава МИД страны ЕС пригрозила Украине

    Ряду россиян повысят пенсии с 1 июля

    Изнасиловавшую семерых школьников учительницу признали серьезной угрозой обществу

    Раскрыт неочевидный фактор ускоренного старения организма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok