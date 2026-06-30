Глава МИД страны ЕС пригрозила Украине

Глава МИД Венгрии Орбан допустила блокировку переговоров о вступлении Украины в ЕС

Венгрия заблокирует переговоры о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС), если Киев не внесет поправки в закон о правах венгерского меньшинства на Украине. Об этом предупредила глава МИД Венгрии Анита Орбан, передает РИА Новости.

Она отметила, что двустороннее соглашение между Будапештом и Киевом о правах венгерского меньшинства является важным условием для переговоров о вступлении Украины в объединение.

«Украина обязалась отразить содержание этого соглашения в правовой форме посредством внесения поправок в закон. Если законодательные поправки не будут приняты в 2026 и 2027 годах, то переговоры автоматически прекратятся», — пригрозила она.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сделал дерзкое заявление о приеме Украины в ЕС. «Следует помнить об одной вещи: начало переговоров не означает их завершения», — отметил он.