Пескова спросили о намерении Жириновского вывести ЛДПР из Госдумы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать угрозу лидера ЛДПР Владимира Жириновского вывести всю фракцию из Госдумы в знак протеста против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 июля.
В ответ на соответствующий вопрос Песков сказал, что у него «нет никакой реакции на это».
Официальный представитель Кремля также сообщил, что спецслужбы докладывают президенту Владимиру Путину информацию о деле хабаровского губернатора.
Ранее в четверг лидер либерал-демократов заявил, что фракция может сдать полномочия, чтобы мир узнал о «бардаке в стране». Жириновский высказал возмущение в связи с задержанием главы региона, на которого надели наручники.
Фургала подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова. Преступления были совершены в 2004-2005 годах. Он возглавил регион в сентябре 2018 года.