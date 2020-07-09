Пескова спросили о намерении Жириновского вывести ЛДПР из Госдумы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать угрозу лидера ЛДПР Владимира Жириновского вывести всю фракцию из Госдумы в знак протеста против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 июля.

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В ответ на соответствующий вопрос Песков сказал, что у него «нет никакой реакции на это».

Официальный представитель Кремля также сообщил, что спецслужбы докладывают президенту Владимиру Путину информацию о деле хабаровского губернатора.

Ранее в четверг лидер либерал-демократов заявил, что фракция может сдать полномочия, чтобы мир узнал о «бардаке в стране». Жириновский высказал возмущение в связи с задержанием главы региона, на которого надели наручники.

Фургала подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова. Преступления были совершены в 2004-2005 годах. Он возглавил регион в сентябре 2018 года.

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