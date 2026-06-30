США впервые за 40 лет решили создать новую ядерную боеголовку

Interesting Engineering: США впервые за 40 лет создадут новую ядерную боеголовку W93/Mk7

США впервые за почти 40 лет разрабатывают новую ядерную боеголовку W93/Mk7. Об этом сообщило издание Interesting Engineering.

Ожидается, что она заменит устаревающие элементы существующего арсенала и будет совместима с перспективными ракетами подводного базирования. Над созданием боеголовки работают ВМС США совместно с Национальным управлением ядерной безопасности.

Кроме того, Соединенные Штаты модернизируют ракеты Trident II D5 Life Extension 2 (D5LE2).

Ранее сообщалось, что США приступили к разработке новой противобункерной бомбы с ядерной боеголовкой. Речь идет о системе Nuclear Deterrent System-Air-delivered (NDS-A). Она должна использоваться для ударов по бункерам и другим объектам, расположенным под землей. Ожидается, что на ее разработку будет выделено около 100 миллионов долларов.