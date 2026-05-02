Наука и техника
22:57, 2 мая 2026

В США начали разрабатывать новое противобункерное ядерное оружие

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

США приступили к разработке новой противобункерной бомбы с ядерной боеголовкой. Американское министерство энергетики обратилось с просьбой включить в свой бюджет на следующий финансовый год миллионы долларов на реализацию этого проекта, сообщает портал The War Zone.

Как пишет портал, речь идет о системе Nuclear Deterrent System-Air-delivered (NDS-A). Она должна использоваться для ударов по бункерам и другим объектам, расположенным под землей. Ведомство рассчитывает, что на ее разработку будет выделено около 100 миллионов долларов.

«NDS-A предоставит президенту [США] дополнительные ядерные возможности поражения непростых и расположенных глубоко под землей целей», — сказал пресс-секретарь национального управления по ядерной безопасности Министерства энергетики США. Он не стал уточнять, на каком этапе разработки находится это оружие. Мощность этой бомбы также остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что США провели секретные учения по противодействию ядерному оружию России в космосе.

