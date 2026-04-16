Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:58, 16 апреля 2026

США провели секретные учения по противодействию ядерному оружию России в космосе

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andrew Thomas / CNP / Globallookpress

Соединенные Штаты Америки и союзники провели военные учения для противодействия российскому ядерному оружию в космосе. Об этом сообщает портал Defense One.

В секретных учениях под названием Apollo Insight, которые прошли в Колорадо-Спрингс, участвовали Космическое командование США, Агентство по уменьшению угрозы, Министерство энергетики, NASA, а также Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания. В ходе учений были смоделированы последствия ядерного взрыва, который позволил бы вывести из строя спутники.

«В прошлом месяце мы завершили наши первые [учения], посвященные оружию массового поражения на орбите», — сообщил глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг.

Ранее Уайтинг заявил, что Вашингтону нужно разместить системы вооружений в космосе. При этом он отметил, что возможность ряда стран разместить ядерное оружие в космосе вызывает обеспокоенность.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что у Москвы нет планов размещать ядерное оружие в космосе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok