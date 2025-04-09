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10:28, 9 апреля 2025Наука и техника

Глава Космического командования США заявил о необходимости разместить оружие в космосе

Генерал Уайтинг: США необходимо разметить оружие в космосе
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

США необходимо разместить оружие в космосе, заявил глава Космического командования Соединенных Штатов генерал Стивен Уайтинг. Об этом сообщает издание Defense One.

«Пришло время, когда мы можем четко заявить, что нам нужны огневая мощь и системы вооружения в космосе. Нам нужны орбитальные перехватчики. [Это оружие] нужно нам для сдерживания космического конфликта и достижения успеха, если мы ввяжемся в такой конфликт», — сказал генерал.

В публикации отмечается, что ранее официальные американские лица не высказывались о необходимости размещения оружия в космосе столь прямолинейно.

В апреле прошлого года Уайтинг заявил, что в будущем мир ожидают сражения в космосе, однако США не хотят этого, так как считают такие действия вредными как для себя, так и для своих союзников.

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