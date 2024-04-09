Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:55, 9 апреля 2024Мир

В США заявили о будущих сражениях в космосе

Генерал ВС США Уайтинг: мир через десятилетия ожидают сражения в космосе

Фото: Torsten Sukrow / Globallookpress.com

В будущем мир ожидают сражения в космосе, однако США не хотят этого, так как считают такие действия вредными как для себя, так и для своих союзников. Об этом заявил генерал, глава Космического командования Вооруженных сил США Стивен Уайтинг, сообщают РИА Новости.

По его словам, через десятилетия ключевыми битвами станут не морские или воздушные сражения, а космические. Он указал, что Вашингтону следует направить на развитие в этой сфере часть национальных ресурсов, чтобы гарантировать превосходство среди остальных стран.

Однако американский военачальник подчеркнул, что выступает против расширения масштабов конфликтов между странами до космических размеров.

«Позвольте мне предельно четко обозначить: те из нас, кто служат в Космическом командовании, не хотят, чтобы война началась или переросла на космический уровень», — сказал Уайтинг.

Материалы по теме:
Маск против Безоса: как богатейшие бизнесмены планеты конкурируют за космос
Маск против Безоса:как богатейшие бизнесмены планеты конкурируют за космос
3 декабря 2021
Поднимет все. Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
Поднимет все.Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
9 августа 2021
«Плана Б нет» Куда самый богатый человек планеты задумал выселить землян
«Плана Б нет»Куда самый богатый человек планеты задумал выселить землян
16 мая 2019

Военачальник добавил, что такое развитие событий нанесло бы ущерб интересам США и их союзникам. Он резюмировал, что такая угроза больше не носит гипотетический характер, как это было раньше.

Ранее в США заявили об использовании российскими войсками Starlink. По их данным, российские войска якобы используют терминалы спутникового интернета от компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Немецкая журналистка получила убежище в России. Она критиковала официальную позицию Германии по СВО

      Демобилизацию захотели исключить из закона об усилении мобилизации в ВСУ

      В США указали на стремительное ухудшение положения ВСУ

      Журналиста Зыгаря объявили в розыск

      В одном из затопляемых округов объявили принудительную эвакуацию

      В МЧС России рассказали о ситуации с паводком

      Стало известно о создании штаба НАТО в 140 километрах от границы с Россией

      Российские военные уничтожили в Одессе ЗРК IRIS-T

      В США заявили о будущих сражениях в космосе

      В США допустили выделение Украине еще 100 миллиардов долларов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше