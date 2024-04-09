В США заявили о будущих сражениях в космосе

Генерал ВС США Уайтинг: мир через десятилетия ожидают сражения в космосе

В будущем мир ожидают сражения в космосе, однако США не хотят этого, так как считают такие действия вредными как для себя, так и для своих союзников. Об этом заявил генерал, глава Космического командования Вооруженных сил США Стивен Уайтинг, сообщают РИА Новости.

По его словам, через десятилетия ключевыми битвами станут не морские или воздушные сражения, а космические. Он указал, что Вашингтону следует направить на развитие в этой сфере часть национальных ресурсов, чтобы гарантировать превосходство среди остальных стран.

Однако американский военачальник подчеркнул, что выступает против расширения масштабов конфликтов между странами до космических размеров.

«Позвольте мне предельно четко обозначить: те из нас, кто служат в Космическом командовании, не хотят, чтобы война началась или переросла на космический уровень», — сказал Уайтинг.

Военачальник добавил, что такое развитие событий нанесло бы ущерб интересам США и их союзникам. Он резюмировал, что такая угроза больше не носит гипотетический характер, как это было раньше.

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