Раскрыт неочевидный фактор ускоренного старения организма

Obesity: Висцеральный жир ускоряет биологическое старение организма

Висцеральный жир, который накапливается вокруг внутренних органов, может ускорять биологическое старение организма. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные почти 4800 человек в возрасте от 45 до 69 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Obesity.

Исследователи оценили количество висцерального жира у участников и сравнили его с показателями биологического возраста. Оказалось, что чем больше такого жира было у мужчин и женщин, тем быстрее происходило биологическое старение. У женщин высокий уровень висцерального жира также был связан с укорочением теломер — защитных участков на концах хромосом, которые считаются одним из ключевых маркеров клеточного старения.

Авторы подчеркивают, что эта связь сохранялась даже после учета индекса массы тела, общей массы жира, окружности талии и образа жизни. По их словам, висцеральный жир отличается высокой метаболической активностью: он выделяет воспалительные вещества, которые способствуют хроническому воспалению и нарушению обмена веществ.

Ученые считают, что борьба именно с висцеральным жиром может стать одним из способов замедлить старение и сохранить здоровье на более долгий срок.

Ранее ученые выяснили, что высокое давление и холестерин влияют на ускорение старения мозга.