Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:00, 30 июня 2026Наука и техника

Раскрыт неочевидный фактор ускоренного старения организма

Obesity: Висцеральный жир ускоряет биологическое старение организма
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Висцеральный жир, который накапливается вокруг внутренних органов, может ускорять биологическое старение организма. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные почти 4800 человек в возрасте от 45 до 69 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Obesity.

Исследователи оценили количество висцерального жира у участников и сравнили его с показателями биологического возраста. Оказалось, что чем больше такого жира было у мужчин и женщин, тем быстрее происходило биологическое старение. У женщин высокий уровень висцерального жира также был связан с укорочением теломер — защитных участков на концах хромосом, которые считаются одним из ключевых маркеров клеточного старения.

Материалы по теме:
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025

Авторы подчеркивают, что эта связь сохранялась даже после учета индекса массы тела, общей массы жира, окружности талии и образа жизни. По их словам, висцеральный жир отличается высокой метаболической активностью: он выделяет воспалительные вещества, которые способствуют хроническому воспалению и нарушению обмена веществ.

Ученые считают, что борьба именно с висцеральным жиром может стать одним из способов замедлить старение и сохранить здоровье на более долгий срок.

Ранее ученые выяснили, что высокое давление и холестерин влияют на ускорение старения мозга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Монако подорвали украинского олигарха. Он стоит за преступной империей, которая обирает россиян и европейцев

    Раскрыты действия ВС России после взятия под контроль Богодаровки

    Параноик выучил язык ради подслушивания коллег и узнал неожиданную правду о себе

    Германия сенсационно проиграла Парагваю и вылетела с чемпионата мира

    США впервые за 40 лет решили создать новую ядерную боеголовку

    Во Франции захотели получить гарантии от России

    Глава МИД страны ЕС пригрозила Украине

    Ряду россиян повысят пенсии с 1 июля

    Изнасиловавшую семерых школьников учительницу признали серьезной угрозой обществу

    Раскрыт неочевидный фактор ускоренного старения организма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok