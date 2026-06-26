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18:56, 26 июня 2026Наука и техника

Раскрыта неожиданная причина ускорения старения мозга

PLOS: Избыточный вес, высокое давление и холестерин влияют на ускорение старения мозга
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Flotsam / Shutterstock / Fotodom

Новое исследование показало, что нарушения метаболизма могут влиять на мозг независимо от возраста. Анализ более 3 тысяч МРТ-сканов выявил, что у людей с избыточным весом, высоким давлением или повышенным уровнем холестерина мозг демонстрирует изменения, характерные для старения, даже если им относительно мало лет. К такому выводу пришли ученые, чья работа опубликована PLOS Biology.

Эти изменения затрагивают кровоснабжение мозга, что приводит к снижению мозгового кровотока и ухудшению когнитивной гибкости — способности переключаться между задачами. Эффект особенно заметен у женщин. В отличие от естественного старения, которое разрушает структуру мозга и влияет на сосуды, метаболические факторы действуют через совокупность нарушений в организме, напрямую снижая снабжение мозга кровью.

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Исследователи подчеркивают, что метаболическая ось старения мозга — модифицируемый фактор. Контроль веса, уровня сахара, давления и холестерина может помочь сохранить здоровье мозга и поддерживать когнитивные функции.

Авторы отмечают, что эти данные открывают путь для профилактики раннего старения мозга и расширяют понимание влияния метаболического здоровья на когнитивные способности. Профилактика и здоровый образ жизни могут стать ключевыми инструментами в защите мозга даже у относительно молодых людей.

Ранее ученые выяснили, что экстракт куркумы поддерживает внимание и ориентацию у людей пожилого возраста.

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