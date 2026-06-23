Привычная приправа оказалась полезна для работы мозга

Front Nutr: Экстракт куркумы поддерживает внимание и ориентацию у людей пожилого возраста

Экстракт куркумы может помогать поддерживать внимание и ориентацию у людей среднего и пожилого возраста с небольшими возрастными изменениями когнитивных функций. К такому выводу пришли японские ученые, результаты их исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

В исследовании приняли участие 40 здоровых добровольцев в возрасте от 40 до 69 лет, у которых наблюдались незначительные когнитивные трудности, остававшиеся в пределах нормы. Участников случайным образом разделили на две группы: одна в течение 24 недель ежедневно принимала экстракт куркумы, а другая получала плацебо.

Ученые оценивали различные показатели работы мозга в начале эксперимента, а также через 12 и 24 недели. К концу исследования участники, принимавшие экстракт куркумы, показали лучшие результаты в тестах на ориентацию и внимание по сравнению с группой плацебо.

Авторы связывают эффект с содержащимися в куркуме веществами турмеронолами A и B, а также бисакуроном. Ранее эти соединения уже демонстрировали противовоспалительные свойства. Поскольку хроническое воспаление нервной ткани считается одним из факторов ухудшения когнитивных функций, исследователи предположили, что снижение нейровоспаления может положительно влиять на работу мозга.

Ранее ученые выяснили, что экстракт шафрана улучшает настроение и качество сна у женщин 50-70 лет.