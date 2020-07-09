Губернатора Фургала доставили в изолятор

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств и покушении, доставили в изолятор временного содержания (ИВС) до избрания меры пресечения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Отмечается, что политик находится в изоляторе на улице Петровка в Москве. Избрание ему меры пресечения ожидается в пятницу, 10 июля, в Басманном суде столицы.

Ранее Следственный комитет России предъявил обвинение Фургалу. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Задержанный глава региона не признал вину.

Кроме того, в рамках уголовного дела в отношении Фургала были задержаны двое депутатов краевой думы от ЛДПР — Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова обвиняют в мошенничестве.

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