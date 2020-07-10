Стало известно о ходе расследования дела против Фургала

Связанные с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом уголовные дела прошлых лет начали повторно расследовать еще 2019 году. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Как сообщает издание, решения регионального следствия по делам изучил занимавший тогда пост заместителя председателя СК Игорь Краснов. После этого они были переданы в Главное управление по расследованию особо важных дел генерал-майору юстиции Юрию Буртовому.

В ходе расследования генерал, а также входящие в его бригаду сотрудники ФСБ и МВД, несколько раз приезжали в Хабаровск. По результатам их командировок в ноябре были задержаны бывший депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, хозяин массажного салона Марат Кадыров, учредитель двух обществ с ограниченной ответственностью Андрей Палей и Александр Карепов, деятельность которого неизвестна. Отмечается, что Мистрюков много лет был деловым партнером Фургала. Кроме того, в последнее время он сотрудничал с его супругой.

Подозрения против Фургала появились после того, как организатор и один из исполнителей заключили досудебные соглашения с Генпрокуратурой и дали на губернатора развернутые показания. Адвокаты прокомментировать эту информацию отказались из-за подписки о неразглашении.

Губернатора Хабаровского края задержали в ночь 9 июля (по московскому времени). Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Фургал признать вину отказался.

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