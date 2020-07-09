Партнера губернатора Фургала проверяли по делам об убийствах и отпустили

Фигуранта дела об убийствах, бывшего бизнес-партнера губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николая Мистрюкова после расстрела в 2004 году предпринимателя Евгения Зори проверяли на причастность к этому преступлению. Об этом рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

«Мистрюкова подозревали в этом убийстве, но по непонятным причинам его отпустили, подозрения были сняты», — сообщил источник. По его словам, Мистрюков был задержан и арестован спустя 15 лет, в ноябре 2019 года.

При этом, по словам собеседника агентства, у следствия имеются все доказательства его вины, в том числе это подтверждается результатами очных ставок Мистрюкова с потерпевшими, показаниями свидетелей.

Вместе с Мистрюковым были арестованы инспектор аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, неработающий Андрей Карепов и гендиректор ООО «Альтеза» Андрей Палей. По мнению следствия, все они были причастны к убийствам предпринимателей. Арестованные дали показания в отношении Фургала как на организатора этих преступлений.

Губернатора Хабаровского края задержали в ночь 9 июля (по московскому времени). Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Отмечалось, что Фургал действовал в составе организованной преступной группы. Срок давности по преступлениям прошел, однако вопрос об освобождении от уголовной ответственности решается судом в каждом случае индивидуально. Кроме Фургала, задержаны четверо активных участников организованной группы.

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