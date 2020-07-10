Россияне устроили митинги в поддержку арестованного губернатора Фургала

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Жители Хабаровска устроили стихийный митинг в поддержку губернатора края Сергея Фургала. Видео с места опубликовано в Twitter-аккаунте D1MON.

Ролик снят на Комсомольской площади города. На нем видны десятки стоящих людей, некоторые приехали на автомобилях. «Неравнодушные хабаровчане раздают наклейки на автомобили (люди берут) и призывают прийти на завтрашний митинг», — говорится в подписи к кадрам.

Акцию провели и жители Комсомольска-на-Амуре. В Instagram появилось видео, снятое с высоты птичьего полета. На нем можно увидеть несколько машин, составленных в слова «Я/Мы Фургал». Десятки человек, в том числе дети, в это время кричат: «Верните нам губернатора».

Repost @avtomobilisty_nikolaevska location: Nikolayevsknaamure, Khabarovskiy Kray, Russia ・・・ Неравнодушные жители Николаевска-на-Амуре провели #автофлешмоб в поддержку губернатора Хабаровского края @s.furgal #николаевскнаамуре #автофлешмоб #ямыфургал #ямысергейфургал #свободуфургалу #mijkeeee #Хабаровск #дв #дальнийвосток Фото опубликовано @khvmijkeeee

В соцсетях также появились объявления о продаже автомобильных наклеек с надписью «Я/Мы Сергей Фургал». Согласно сообщению одного из магазинов в Instagram, наклейку можно приобрести за 200 рублей.

Губернатор Хабаровского края был задержан в ночь на 9 июля (по московскому времени). Его подозревают в покушении на убийство и заказе убийств двух бизнесменов. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на Дальнем Востоке. Фургал признать вину отказался. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца.

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