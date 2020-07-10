Раскрыты детали убийств из дела губернатора Фургала

Издание Baza раскрыло детали преступлений, в совершении которых подозревают губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Следователи предполагают, что чиновник причастен к организации убийств и покушений в середине 2000-х годов.

Первое преступление, в котором подозревают Фургала, произошло 19 октября 2004 года на трассе в Бикинском районе Хабаровского края. Коммерсант Роман Сандалов получил ранение из «Сайги» 12-го калибра и спустя два дня умер в больнице. Следствие заподозрило в убийстве шестерых человек, в том числе Фургала, занимавшего в то время пост гендиректора металлобазы «Миф-Хабаровск». В разговоре с силовиками последний заявил, что двое других подозреваемых — Виталий Шкарпита и Алейников — его личная охрана и всегда находятся с ним.

Главным свидетелем в деле оказался Павел Кузнецов, который вместе с убитым занимался сбором металлолома и сдавал его на металлобазу. В ходе судебного заседания в 2008 году он рассказал, что 17 октября 2004-го Сандалов пожаловался ему на сотрудников Фургала, которые не заплатили за товар. Тогда Сандалов и Кузнецов решили вывезти товар, и это стало причиной конфликта. По словам свидетеля, в тот же день некий Макаров похитил его и запер, но потом отпустил.

18 октября, как утверждает следствие, пятеро сотрудников «Миф-Хабаровска» по указанию Фургала выехали в село Лермонтовка, где жил Кузнецов. Там они якобы выбили из мужчины признания в краже с помощью физического насилия и угроз убийством. Также, по данным следователей, сотрудники «Мифа» узнали, где живет Сандалов. Через день он был смертельно ранен на трассе.

Виновным в убийстве признали Владимира Журавлева — он сам явился с повинной в прокуратуру и рассказал, что выстрелил в Сандалова в целях самообороны. Суд приговорил мужчину к году и шести месяцам лишения свободы с выплатой компенсации в 1,5 миллиона рублей.

Следствие считает Фургала причастным к другому преступлению: 29 октября 2004 года возле собственного дома застрелили бизнесмена Евгения Зорю. В его квартире силовики нашли служебную документацию и приготовленное заявление в ОВД. В нем Зоря описывал суть конфликта и высказывал опасения за свою жизнь.

Следственный комитет выяснил, что бизнесмен поссорился с руководством «Миф-Хабаровска», в которое входили Фургал, а также Николай Мистрюков и Олег Булатов. Причиной конфликта стал производственный корпус завода-банкрота ЖБИ-2, отошедший по решению суда Зоре.

По данным правоохранительных органов, за «силовую поддержку вопросов криминального характера» в компании отвечал Мистрюков, а исполнителем убийства мог быть лидер местной ОПГ «Тимофеевские» Михаил Тимофеев. Он якобы предлагал Зоре решить конфликт радикально, вплоть до убийства Фургала, однако тот отказался. Тогда Тимофеев предложил то же самое гендиректору «Мифа», и тот, по данным Baza, согласился.

31 января 2005 года произошло еще одно убийство: жертвой стал Булатов, соучредитель «Мифа». Его тело нашли с огнестрельными ранениями головы и тела. Тогда Фургал заявил, что убийство делового партнера стало для него полной неожиданностью и вряд ли связано с коммерческой деятельностью.

Кроме того, следствие подозревает Фургала в исчезновении гендиректора компании «Стим» Эдуарда Кучинского в 1997 году. Мужчина вышел из своей квартиры, чтобы поехать на работу, но до ожидавшего его служебного автомобиля так и не дошел.

Губернатора Хабаровского края задержали в ночь 9 июля (по московскому времени). Его подозревают в покушении на убийство и заказе убийств двух бизнесменов. Преступления были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области. Фургал признать вину отказался.

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