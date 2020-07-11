Появились видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала

В сети появились видеозаписи с шествия и митинга в центре Хабаровска в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала. Ролики опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадрах видно, что в стихийной акции действительно участвовали тысячи человек, как до этого сообщала местная пресса.

Митингующие шли по улице Ленина, главной улице Хабаровска, скандируя «Свободу!» «Нет, это еще не все, там столько же», — говорит одна из участниц шествия, оборачиваясь назад.

«Перекрыта центральная улица нашего города, нескончаемый поток людей, нет конца. Вышел как будто весь Хабаровск», — сообщает другой горожанин.

По некоторым данным, в шествии по улице Ленина и в митинге на площади Ленина возле здания краевого правительства приняли участие не более 15 тысяч человек. Митингующие скандировали «Наш выбор, наш Фургал!» и «Это наш край!» Полицейские не вмешивались в происходящее. Стихийная акция завершилась мирно после призыва представителей власти разойтись по домам.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали 10 июля по обвинению в покушении на убийство и заказе убийств двух бизнесменов, он был задержан 9 июля сотрудниками ФСБ и Следственного комитета. Политик отказался признать вину.

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