Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала

Президенту России Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае, где проходят протесты из-за задержания главы региона Сергея Фургала, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 14 июля.

Песков отметил, что в регионе важно сохранить управляемость. «Путин примет во внимание все реалии, если и когда будет принимать кадровые решения по Хабаровскому краю», — добавил он.

Пресс-секретарь российского лидера также не исключил возможность ухудшения эпидемиологической ситуации в области из-за протестов. «В этой связи, конечно, можно только пожелать, чтобы люди с большим внимание относились к себе», — сказал он.

Ранее в четверг в СМИ появились имена возможных преемников Фургала, среди них — председатель комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев и глава комитета по экономике и предпринимательству Сергей Жигарев.

10 июля Сергей Фургал был арестован на два месяца, днем ранее он был задержан. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. 10 Илюш

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