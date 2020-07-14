Названы имена возможных преемников Фургала

Депутат Госдумы от ЛДПР Кирилл Черкасов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК назвал имена возможных преемников, которые могут заменить арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на его посту в случае, если будет подписан указ о его отставке.

По словам Черкасова, в ЛДПР надеются, что указ об отставке Фургала подписан не будет. Но если это произойдет, в партии считают, что исполняющим обязанности главы региона должен быть назначен представитель ЛДПР.

Кирилл Черкасов рассказал, что лидер партии Владимир Жириновский выдвинул три кандидатуры: председателя думского комитета по спорту Михаила Дегтярева, главу комитета Госдумы по экономике и предпринимательству Сергея Жигарева и депутата Андрея Андрейченко. Черкасов отметил, что при выборе кандидатов в ЛДПР руководствовались тем, чтобы они «были наиболее профессиональные и близко знакомые с промышленностью и Дальним Востоком».

Кроме того, Черкасов подчеркнул, что обсуждать этот вопрос для партии «не доставляет радости».

Басманный суд Москвы 10 июля арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств и покушении. Суд посчитал доводы следствия обоснованными и удовлетворил ходатайство об аресте. Защита подала апелляционную жалобу с просьбой смягчить Фургалу меру пресечения.

Сергея Фургала задержали в ночь на 9 июля. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. 11 июля в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре прошли несогласованные митинги в поддержку Фургала. По данным МВД, в акциях приняли участие 10–12 тысяч человек.

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