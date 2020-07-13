Защита губернатора Фургала обжаловала его арест

В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест. Об этом в понедельник, 13 июля, со ссылкой на адвоката Бориса Кожемякина сообщает ТАСС.

По словам защитника, была подана апелляционная жалоба на заключение Фургала под стражу с просьбой смягчить ему меру пресечения. Адвокаты считают, что причины содержать их подзащитного в СИЗО нет. Жалобу рассмотрит Московский городской суд.

10 июля сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств и покушении. Суд посчитал доводы следствия обоснованными и удовлетворил ходатайство об аресте.

Сергея Фургала задержали в ночь на 9 июля. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

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