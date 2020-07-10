Стало известно о перспективе экономических обвинений в деле губернатора Фургала

В деле арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала могут появиться обвинения в совершении экономических преступлений. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщает «Интерфакс»

По данным источника агентства, обвинения чиновнику могут предъявить в ближайшее время.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в организации убийств и покушения Фургала на два месяца.

10 июля также сообщалось, что бывший депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, заключивший со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и давший показания на Фургала, взят под государственную защиту.

Сергея Фургала задержали в ночь на 9 июля. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru