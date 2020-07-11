В партии Жириновского отреагировали на митинг в Хабаровске

ЛДПР не организовывала несогласованные митинги в Хабаровском крае, прошедшие 11 июля в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала, который принадлежит к либерал-демократам. Так на новости об акциях отреагировали в пресс-службе думской фракции партии.

«Мы парламентская партия и действуем только в рамках закона. Мы готовы к дискуссии и любым обсуждениям, но не к уличным несанкционированным действиям», — заявили в политсиле Владимира Жириновского.

В ЛДПР подчеркнули, что не принимали и не будут принимать по партийной линии какие-либо противоправные действия.

В правительстве края между тем заявили о своей непричастности к митингам. «Официально заявляю, что правительство края и комитет, возглавляемый мной, не являются организаторами каких бы то ни было протестных мероприятий», — цитирует ТАСС главу регионального комитета по информационной политике Анну Губину.

11 июля в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре прошли несогласованные митинги в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала. По данным МВД, в акциях приняли участие 10–12 тысяч человек. Также в полиции заявили, что митинги были организованы командой Фургала.

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