Врачи предупредили о возможной вспышке коронавируса после митинга в Хабаровске

Массовые митинги в Хабаровском крае, прошедшие 11 июля, могут привести к вспышкам коронавирусной инфекции в регионе, предупреждают врачи. Об этом сообщает «АиФ-Дальинформ».

«Если в доковидное время мы выполняли в сутки от 700 до 750 вызовов, то сейчас почти под тысячу. А ведь количество бригад прежнее», — сказал главврач хабаровской станции скорой помощи Виталий Пустовой.

Главный инфекционист Минздрава по Хабаровскому краю и Дальневосточному федеральному округу Анна Кузнецова заявила, что индекс распространенности COVID-19 в регионе сейчас превышает считающийся нормой показатель. Также она отметила, что в инфекционных госпиталях края заняты 78 процентов коек.

«Подобные массовые мероприятия, на которые люди пришли без масок, перчаток и не соблюдают социальное дистанцирование — это очень тревожно и внушает опасения, что мы столкнемся с еще большим распространением инфекции. Поэтому уже готовимся к возможному всплеску заболеваемости», — заключила Кузнецова.

11 июля в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре прошли несогласованные митинги в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала. По данным МВД, в акциях приняли участие 10–12 тысяч человек. Также в полиции заявили, что митинги были организованы командой Фургала.

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