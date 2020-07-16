Бандитов из Тимофеевской ОПГ назвали исполнителями убийств по заказу Фургала

Бандиты из Тимофеевской организованной преступной группировки (ОПГ), как полагает следствие, были непосредственными исполнителями убийств, которые организовали губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и его соучастники. Об этом в четверг, 16 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По данным следствия, Фургал был связан с Тимофеевской ОПГ через Александра Карепова. Карепов в начале «нулевых» сам был связан с группировкой, а позже стал помощником Фургала в период его работы депутатом Госдумы. При этом Фургал, прикрываясь депутатским статусом, не являлся к следователю для дачи показаний.

Как отметила Петренко, у следствия «не вызывает никаких сомнений» тот факт, что Фургал являлся непосредственным заказчиком ряда убийств бизнесменов на Дальнем Востоке.

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В свою очередь, как пишет «Росбалт», Карепов был посредником между заказчиком Фургалом и киллерами — Андреем Палеем и Маратом Кадыровым. Об этом весной 2019 года в своих показаниях сообщил бывший сотрудник УВД Хабаровского края, который в 2004-2005 годах участвовал в расследовании убийств бизнесменов.

По словам свидетеля, тогда, в середине «нулевых», ряд руководящих сотрудников силовых структур Хабаровского края заблокировал дальнейшую работу следствия — и расследования были приостановлены. После показаний бывшего сотрудника УВД в СКР возобновили работу по этим расследованиям, а свидетеля взяли под охрану сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. В настоящее время его имя в материалах дела засекречено.

Ранее 16 июля сообщалось, что Фургал, арестованный по делу об организации убийств и покушении на убийство, не одобряет массовые акции, которые начались в регионе после его задержания.

Сергея Фургала арестовали 10 июля, днем ранее он был задержан сотрудниками ФСБ и Следственного комитета. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик вину не признает. После задержания Фургала в Хабаровске и других городах края прошли акции в его поддержку, которые, как заявили в МВД, были организованы командой губернатора.

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