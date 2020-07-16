Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов. Об этом в четверг, 16 июля, «Ленту.ру» сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По ее словам, уже сейчас у следствия есть неопровержимые доказательства причастности Фургала к организации убийств бизнесменов Евгения Зоря и Олега Булатова, а также покушению на Александра Смольского.

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Кроме того, следствие уверяет, что работа по раскрытию этих преступлений «никогда не прекращалась», однако ранее ситуацию осложняло то, что лица, осведомленные о произошедшем, «были запуганы и отказывались давать подробные показания» на губернатора Хабаровского края и его соучастников.

Ранее сообщалось, что бандитов из Тимофеевской ОПГ назвали исполнителями убийств по заказу Фургала. По данным следствия, Фургал был связан с Тимофеевской ОПГ через Александра Карепова. Карепов в начале нулевых сам был связан с группировкой, а позже стал помощником Фургала в период его работы депутатом Госдумы. При этом Фургал, прикрываясь депутатским статусом, не являлся к следователю для дачи показаний.

Фургала арестовали 10 июля, днем ранее он был задержан сотрудниками ФСБ и Следственного комитета. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик вину не признает.

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