Суд признал законным арест губернатора Фургала

Московский городской суд признал законным арест обвиняемого в организации убийств губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает ТАСС

По данным агентства, судья постановил оставить без удовлетворения жалобу защиты на избрание Фургалу меры пресечения в виде содержания под стражей. Политик принимал участие в заседании в режиме видеосвязи из СИЗО. Он заявил, что изолятор является «местом с плохой аурой», а он сам является «обезьянкой в клетке». Губернатор выразил надежду, что в скором времени у прессы появится новый информационный повод и о нем все забудут. Также Фургал пожаловался на администрацию СИЗО, которая не доставляет ему передачи.

15 июля сообщалось, что перед отправкой в СИЗО Лефортово Сергей Фургал заявил правозащитникам, что незадолго до задержания от него требовали уйти в отставку.

Сергея Фургала арестовали 10 июля по обвинению в покушении на убийство и заказе убийств двух бизнесменов, он был задержан 9 июля сотрудниками ФСБ и Следственного комитета. Политик отказался признать вину. После задержания Фургала в Хабаровске и других городах края прошли акции в его поддержку, которые, как заявили в МВД, были организованы командой губернатора.

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