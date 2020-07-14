Фургал рассказал об угрозе анафилактического шока из-за аллергии

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которого подозревают в организации убийств и убийстве, рассказал о грозящем ему анафилактическом шоке из-за аллергии. Об этом в Telegram-канале пишет RT со ссылкой на посетивших Фургала в СИЗО членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

По их словам, кисти рук экс-главы региона покрыты красными пятнами. Сам Фургал, врач по образованию, связал эти симптомы с аллергией. «Он утверждает, что, если не устранить причину, это может привести к тяжелым последствиям, в частности к анафилактическому шоку», — заявили в ОНК.

Там также отметили, что на Фургала не оказывают давления, в том числе в связи со сложением полномочий главы Хабаровского края.

Ранее сообщалось, что экс-губернатор находится в хорошем расположении духа, занимается спортом, шутит и читает книги. В СИЗО Фургалу принесли книгу «Атлант расправил плечи», однако он от нее отказался.

10 июля Фургал был арестован на два месяца. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. По данным следствия, преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

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