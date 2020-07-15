Стало известно о давлении на Фургала перед отправкой в СИЗО

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в Москве по обвинению в организации убийств, перед отправкой в СИЗО Лефортово заявил правозащитникам, что незадолго до этого от него требовали уйти в отставку. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачеву, которая посетила Фургала в изоляторе.

Меркачева рассказала журналистам со ссылкой на слова Фургала, что в самом СИЗО на него не оказывают давления, а уйти в отставку требовали в «другом месте». Что это за место, она не уточнила.

Несмотря на арест, Фургал, задержанный еще 9 июля, пока не отрешен от должности губернатора. Для этого необходим указ президента Владимира Путина. Агентство URA.RU со ссылкой на источники сообщало, что Фургала могут отправить в отставку 15 июля, а сменить его на посту главы края может «не силовик и не человек из Хабаровска». Источники «Коммерсанта» называли имена пяти потенциальных претендентов на должность врио губернатора — это бывший сотрудник ФСБ Константин Басюк, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, заместитель полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов, хабаровский вице-губернатор Юрий Золочевский и бывший вице-премьер краевого правительства Андрей Базилевский.

Сергея Фургала арестовали 10 июля по обвинению в покушении на убийство и заказе убийств двух бизнесменов, он был задержан 9 июля сотрудниками ФСБ и Следственного комитета. Политик отказался признать вину. После задержания Фургала в Хабаровске и других городах края прошли акции в его поддержку, которые, как заявили в МВД, были организованы командой губернатора.