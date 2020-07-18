На митинг в поддержку Фургала вышли около 10 тысяч человек

На акцию в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и покушении, вышли около 10 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте администрации Хабаровска.

«В целом митинг напротив здания правительства Хабаровского края и шествие прошли спокойно, полицейские не вмешивались в происходящее и задержаний митингующих не проводили», — говорится в сообщении.

О седьмом по счету митинге в поддержку Фургала в Хабаровске сообщалось ранее 18 июля. Участники акции пришли к зданию парламента и скандировали «Фургал — наш выбор». Затем митингующие прошли по центральным улицам города. Кроме того, в направлении центра Хабаровска была замечена автоколонна — по предварительным данным, поддержать хабаровчан приехали жители Амурска и Комсомольска-на-Амуре.

Сергея Фургала арестовали 10 июля, днем ранее он был задержан сотрудниками ФСБ и Следственного комитета. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик вину не признает. После задержания Фургала в Хабаровске и других городах края прошли акции в его поддержку, которые, как заявили в МВД, были организованы командой губернатора.