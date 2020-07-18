В Хабаровске снова начался митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске начался седьмой по счету митинг в поддержку губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и покушении. Об этом сообщает местный портал Dvhab.ru.

Участники акции пришли к зданию парламента и скандировали «Фургал — наш выбор». Затем люди прошли по центральным улицам города. Как пишет портал, их собравшихся снова было несколько тысяч.

Кроме того, в направлении центра Хабаровска была замечена автоколонна — по предварительным данным, поддержать хабаровчан приехали жители Амурска и Комсомольска-на-Амуре. По ходу шествия дежурят сотрудники полиции.

По информации портала Vl.ru, жители Владивостока тоже вышли на улицы в знак солидарности с Хабаровском. Несанкционированная акция проходит под видом «кормления голубей». По предварительным данным, на митинге собралось от 500 до 1000 человек.

Ранее правительство Хабаровского края попросило жителей региона отказаться от несанционированных митингов из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Согласно сообщению властей, за минувшие сутки в регионе заболели 119 человек.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали 10 июля, днем ранее он был задержан сотрудниками ФСБ и Следственного комитета. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик вину не признает. После задержания Фургала в Хабаровске и других городах края прошли акции в его поддержку, которые, как заявили в МВД, были организованы командой губернатора.