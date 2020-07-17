Хабаровчан попросили отказаться от митингов и быть потише из-за коронавируса

Правительство Хабаровского края попросили жителей региона отказаться от несанционированных митингов из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно сообщению властей, за минувшие сутки в регионе заболели 119 человек. «Это самый большой показатель на Дальнем Востоке. Власти региона рассматривают возможность возврата к ограничительным мероприятиям, которые ранее были отменены», — говорится в письме.

По словам мэра Хабаровска Сергея Кравчука, где шестой день проходят протестные мероприятия, здоровье участников несогласованных акций под угрозой.

На здании одной из больниц в Хабаровске между тем появился баннер с надписью «Я/МЫ ПРОСИМ ТИШИНЫ», а краевое управление Роспотребнадзора предупредило, что заражаемость коронавирусом в регионе не снижается.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали 10 июля, днем ранее он был задержан сотрудниками ФСБ и Следственного комитета. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик вину не признает. После задержания Фургала в Хабаровске и других городах края прошли акции в его поддержку, которые, как заявили в МВД, были организованы командой губернатора.