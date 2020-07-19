На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

В городах Дальнего Востока возобновились митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает «Интерфакс».

Акции проходят на площади имени Ленина в Хабаровске, в Комсомольске-на-Амуре, а также во Владивостоке у памятника Борцам за власть Советов. Участники митинга не отказались от его проведения, несмотря на жару выше 30 градусов, отмечает агентство.

Власти Приморского края объявили, что во время проведения митинга во Владивостоке на площади пройдет дезинфекция. «Памятник Борцам за власть Советов на центральной площади Владивостока отмоют от экскрементов голубей, которых здесь кормят неравнодушные горожане», — говорится в сообщении правительства региона.

Накануне, 18 июля, сообщалось о седьмом по счету митинге в поддержку Фургала в Хабаровске. Участники акции пришли к зданию парламента и скандировали «Фургал — наш выбор». Затем митингующие прошли по центральным улицам города. Кроме того, в направлении центра Хабаровска была замечена автоколонна — по предварительным данным, поддержать хабаровчан приехали жители Амурска и Комсомольска-на-Амуре.

Сергея Фургала арестовали 10 июля, днем ранее он был задержан сотрудниками ФСБ и Следственного комитета. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик вину не признает. После задержания Фургала в Хабаровске и других городах края прошли акции в его поддержку, которые, как заявили в МВД, были организованы командой губернатора.