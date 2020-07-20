СКР обнародовал новые данные по делу Фургала

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оказывал влияние на высокопоставленных сотрудников милиции и давление на свидетелей, чтобы скрыть свою причастность к убийствам, совершенным в 2004-2005 годах. Такие данные обнародовало следствие. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По ее словам, восстановлены обстоятельства, связанные с уголовным преследованием Фургала в 2004 году. Он и его деловой партнер Николай Мистрюков были задержаны по подозрению в убийстве предпринимателя Евгения Зори. У следствия имелись показания свидетелей и другие материалы, свидетельствующие об их причастности к его смерти. Тем не менее через двое суток обоих освободили, а уголовное преследование было прекращено в связи с отсутствием доказательств, указала Петренко.

СКР располагает данными о том, что Фургал оказывал «серьезное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции». Они докладывали ему о ходе расследования, благодаря этой информации он смог принять меры для сокрытия своей причастности к преступлениям. Кроме того, Фургал, как считают в СКР, оказывал давление на свидетелей, чьи показания в 2004 году имели значение для следствия.

«При составлении протокола допроса одного из фигурантов в написании фамилии Фургала по странной случайности была допущена ошибка», — отметила представитель СКР.

Петренко указала, что в официальные базы учета не были внесены данные об уголовном преследовании Фургала и Мистрюкова.

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СКР намерен всесторонне изучить и дать правовую оценку этим и другим обстоятельствам, связанным сокрытием фактов уголовного преследования Фургала в 2004 году.

Ранее 20 июля президент Владимир Путин отправил Фургала в отставку с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия.

Фургала задержали в ночь на 9 июля по подозрению в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик отрицает свою вину в инкриминируемых ему преступлениях.

Показания на Фургала дал бывший депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, он заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и был взят под госзащиту.

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