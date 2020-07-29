ФСБ пообещала Сафронову раскрыть детали обвинения в госизмене после следствия

Руководитель следственной группы ФСБ Александр Чабан пообещал после завершения расследования раскрыть советнику главы «Роскосмоса» и журналисту Ивану Сафронову детали предъявленного ему обвинения в госизмене. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, адвокаты от имени своего подзащитного направили следователю ходатайство с просьбой прояснить следующие вопросы: когда конкретно в течение 2017 года и при каких обстоятельствах Сафронов был завербован чешской разведкой, какие именно задания он выполнял, от кого он получал эти задания, какие сведения он собрал и как их передал, а также какими корыстными мотивами он руководствовался.

Следователь Чабан отказался ответить Сафронову и его адвокатам на эти вопросы, пояснив, что эта информация содержится в материалах уголовного дела, а ознакомиться с ней будет возможно только после завершения расследования, которое займет примерно год-полтора.

Защитник Иван Павлов считает, что в условиях такой закрытости следствия и полного отсутствия информации защищаться обвиняемому практически невозможно.

Единственное, что следствие раскрыло, так это то, что «собранные и переданные Сафроновым И. И. сведения в средствах массовой информации, в том числе на сайтах www.kommersant.ru и www.vedomosti.ru, не публиковались. Тем самым следователь указал на отсутствие связи между предполагаемой преступной деятельностью Сафронова с его «работой корреспондентом».

28 июля стало известно, что Сафронов отказался от сделки со следствием. Следователь предложил журналисту раскрыть источники информации, полностью признать вину в обмен на мягкое наказание — не более двух третей от максимального наказания — 10 лет.

В настоящее время Сафронов находится один в специальной камере СИЗО «Лефортово», куда его перевели в связи с подозрением на COVID-19. Там он пробудет до получения результата теста на коронавирус.

Сафронова задержали 7 июля и арестовали на два месяца. В ФСБ заявляют, что его завербовала в 2012 году чешская спецслужба, по заданию которой он якобы передал ее представителю в 2017 году информацию, составляющую гостайну. Сафронов своей вины не признает.

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