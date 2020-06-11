ФСБ показала кадры спецоперации против подпольных оружейников

ФСБ показала кадры задержания банды подпольных оружейников из 28 человек в рамках всероссийской спецоперации, которая прошла от Москвы и Санкт-Петербурга до Дальнего Востока. Видео в четверг, 11 июня, публикует РИА Новости.

На кадрах запечатлено, как сотрудники ФСБ врываются в помещение, укладывают на пол одного из оружейников. Далее демонстрируется арсенал, изъятый у подозреваемых в ходе операции. Видны детали стволов и прикладов, собранные пистолеты, револьвер и обрез, а также инструменты и станки для незаконных работ по сборке и ремонту вооружения.

По данным спецслужбы, группировка занималась восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия, изготовлением боеприпасов. В рамках спецоперации были ликвидированы девять подпольных мастерских. Изъято 166 единиц огнестрельного оружия, в том числе автоматы, винтовки и карабины, пистолеты и револьверы, а также 32 ручные гранаты, около 25 килограммов взрывчатых веществ, 14 детонаторов различных модификаций, более 8,5 тысячи патронов и многое другое.

Ранее, в мае, сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудниками ФСБ и полиции поймана подпольная группа торговцев оружием, в которую входили таксист и парикмахер.

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