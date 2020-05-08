ФСБ нашла у российского сварщика 100 гранат и автоматы

В городе Бузулук Оренбургской области сотрудники уголовного розыска МВД, Росгвардии и ФСБ задержали местного жителя, которого подозревают в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре МВД.

В сарае у 43-летнего сварщика в ходе обыска изъяли более ста гранат «Ф-1», ручные дымовые гранаты, взрыватели, автоматы, револьвер, обрез ружья и почти две тысячи патронов.

Возбужденно уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия»).

Ранее, 29 апреля, сообщалось, что оперативники ФСБ и МВД устроили охоту на подпольных оруженийков по всей России — от Крыма до Хабаровска. В ходе мероприятий была пресечена деятельность семи мастерских, которые занимались модернизацией средств поражения и изготовлением взрывчатки. Оперативники изъяли десятки пистолетов,167 артиллерийских снарядов и свыше 17 килограммов взрывчатых веществ. Оружие направлено в криминалистические центры на исследование.

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