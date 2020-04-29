Оперативники ФСБ устроили охоту на подпольных оружейников по всей России

Оперативники ФСБ и МВД устроили охоту на подпольных оруженийков. Операция проходила по всей России — от Крыма до Хабаровска. Об этом в среду, 29 апреля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в ходе мероприятий была пресечена деятельность семи мастерских, которые занимались модернизацией средств поражения, а также изготавливали взрывчатку.

Оперативники изъяли 95 единиц огнестрельного оружия, в числе которых различные модификации автомата Калашникова, а также пистолеты-пулеметы «ППС», «ППШ», «Кедр», различные винтовки карабины и ружья, как современные, так и относящиеся ко Второй мировой и гражданской войне. В руках оперативников оказались десятки пистолетов,167 артиллерийских снарядов и свыше 17 килограммов взрывчатых веществ. Изъятое оружие направлено в криминалистические центры на исследования.

18 марта сообщалось, что сотрудники ФСБ накрыли десять подпольных мастерских по модернизации оружия, там изъято 190 стволов и семь килограммов взрывчатки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru