Силовики ликвидировали на Кавказе террориста из бандподполья

В селе Алкун в Ингушетии силовиками ликвидирован член бандподполья. Об этом в среду, 4 марта, сообщает ТАСС.

По словам источника агентства, спецоперация в горах Кавказа завершилась: убитый боевик не был местным жителем. В село он приехал из Дагестана. Местные жители хорошо знают друг друга и сразу замечают посторонних, однако член бандподполья оставался незамеченным, поскольку в это время в лесной массив возле населенного пункта приезжают сборщики черемши.

2 марта сообщалось, что в Ставропольском крае по подозрению в подготовке терактов был задержан местный житель, который является сторонником запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

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