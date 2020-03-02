Россиянина задержали по подозрению в подготовке терактов

В Ставропольском крае был задержан местный житель, который является сторонником запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», по подозрению в подготовке терактов. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

По данным источника агентства, задержанный готовил теракты на территории региона. Во время обыска у него были найдены предметы для создания самодельной бомбы.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»). Подозреваемый в настоящее время заключен под стражу.

14 февраля сообщалось, что в Подмосковье сотрудники ФСБ задержали местного жителя за отправку боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» 25 миллионов рублей.

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