Сотрудники ФСБ задержали россиянина за отправку боевикам 25 миллионов рублей

В Подмосковье сотрудники ФСБ задержали местного жителя за отправку боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» 25 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным агентства, мужчина состоял в законспирированной ячейке, которая осуществляла сбор и переправку денег на нужды боевиков. Сотрудники ФСБ выявили механизм и схему финансирования террористов. Отмечается, что незаконная деятельность была пресечена совместно с Росфинмониторингом и Главным управлением по противодействию экстремизму МВД.

7 февраля стало известно , что сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.

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