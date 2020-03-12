ФСБ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием

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Сотрудники ФСБ совместно с МВД России изъяли крупнейший арсенал у торговцев оружием. Об этом в четверг, 12 марта, сообщается на сайте ФСБ.

Сотрудники ведомства пресекли преступную деятельность жителей Московской, Тюменской и Челябинской областей, а также Москвы, причастных к незаконному обороту огнестрельного оружия.

Кадры оперативной съемки предоставили в ФСБ.

На видео показано выложенное изъятое оружие. Всего было изъято 236 единиц огнестрельного оружия: четыре пулемета, 25 автоматов, 22 пистолета-пулемета, 19 винтовок и карабинов, 165 пистолетов и револьверов, самодельное стреляющее оружие, а также шесть гранат, свыше восьми килограммов взрывчатых веществ, 11 взрывателей, 15 метров огнепроводного шнура, около 1,5 тысячи патронов. Кроме того, была прекращена деятельность двух подпольных мастерских по модернизации оружия.

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