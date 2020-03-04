Сотрудники ФСБ разоблачили ячейку террористов в российском регионе

В Твери сотрудники ФСБ разоблачили ячейку международной террористической организации. Об этом в среду, 4 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.

По данным источника агентства, задержанные занимались «ресурсной поддержкой» боевиков. Все они уроженцы Центральной Азии. Лидер ячейки участвовал в боевых действиях против правительственных сил в Сирии. При этом был ли он задержан, не уточняется.

Правоохранительными органами возбуждены уголовные дела об участии в террористической организации и содействии террористам. Также возбуждено уголовное дело в отношении тех, кто знал о деятельности экстремистов, но не сообщил об этом силовикам. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия для выявления всех лиц, причастных к деятельности террористической ячейки.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии силовиками был ликвидирован член бандподполья.

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