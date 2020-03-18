Сотрудники ФСБ накрыли десять подпольных мастерских по переделке оружия

Сотрудники ФСБ накрыли десять подпольных мастерских по модернизации оружия, оттуда изъято 190 стволов и семь килограммов взрывчатки. Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей ведомства.

В результате спецоперации пресечена преступная деятельность жителей 16 регионов, которые занимались переделкой гражданского оружия в боевое и занимались изготовлением боеприпасов.

В ходе обысков по местам проживания и работы подозреваемых изъято 193 единицы огнестрельного оружия, среди них пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки, карабины и ружья, а также пистолеты, револьверы, гранатометы и гранаты. Помимо этого силовики обнаружили восемь тысяч патронов, семь килограммов взрывчатки и комплектующие.

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