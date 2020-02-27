ФСБ задержала украинца с арсеналом оружия под Ростовом-на-Дону

В Ростовской области возбудили уголовное дело по части первой статьи 293 УК РФ («Халатность») против сотрудников Таганрогской таможни. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает пресс-служба Южного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР).

По предварительной версии, в ноябре 2019 года сотрудники таможенного пункта «Матвеев Курган» не стали проводить осмотр автомобиля ГАЗ-2411. Они оформили заполненную водителем декларацию и тем самым разрешили ему въезд на территорию России.

Было установлено, что водитель «Газели», который является гражданином Украины, провез в машине два автомата, две снайперские винтовки и 20 гранат. Однако позже сотрудники ФСБ задержали украинца с арсеналом.

В настоящее время ведутся следственные действия, направленные на закрепление полученных доказательств.

20 февраля сообщалось, что сотрудники ФСБ совместно с МВД пришли к 39 подпольным оружейникам в 19 регионах России. Было изъято 76 единиц огнестрельного оружия, в том числе автоматы, пистолеты, винтовки, гранаты, взрывчатые вещества и патроны — они направлены на криминалистические исследования.

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