Сотрудники ФСБ обнаружили схрон оружия в Крыму

Сотрудники ФСБ обнаружили схрон оружия на востоке Крыма. Об этом во вторник, 14 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное пограничное управление.

Как сообщили в ведомстве, оружие было спрятано в заброшенной хозяйственной постройке в населенном пункте Заветное Ленинского района. Пограничники совместно с полицейскими и росгвардейцами нашли там деревянный ящик, где хранились четыре гранаты — «Ф-1» и три «РГ-42», имитационный пороховой взрывпакет и более 200 патронов к огнестрельному оружию.

Обнаруженные предметы были изъяты, устанавливается владелец оружия.

В конце декабря сотрудники правоохранительных органов задержали ветеранов ФСБ, обвиняемых в убийствах столичных бизнесменов. Во время обысков удалось обнаружить схрон участников преступной группы, где было спрятано большое количество огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

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