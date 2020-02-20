ФСБ пришла к подпольным оружейникам в 19 регионах России

Сотрудники ФСБ совместно с МВД пришли к 39 подпольным оружейникам в 19 регионах России. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным агентства, было изъято 76 единиц огнестрельного оружия, в том числе автоматы, пистолеты, винтовки, гранаты, взрывчатые вещества и патроны — они направлены на криминалистические исследования. По их итогам будет принято процессуальное решение.

Противоправная деятельность, уточняет ФСБ, пресечена в четырех подпольных мастерских, которые были оснащены специальным оборудованием для усовершенствования оружия и изготовления патронов.

14 января сообщалось , что сотрудники ФСБ обнаружили схрон оружия на востоке Крыма. Оружие было спрятано в заброшенной хозяйственной постройке в населенном пункте Заветное Ленинского района. Пограничники совместно с полицейскими и росгвардейцами нашли там деревянный ящик, где хранились четыре гранаты — «Ф-1» и три «РГ-42», имитационный пороховой взрывпакет и более 200 патронов к огнестрельному оружию.

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