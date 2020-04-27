Россиянин незаконно торговал спиртом из окна своей квартиры

Россиянин из Вологды незаконно торговал спиртом из окна своей квартиры на первом этаже. Об этом говорится на сайте управления МВД России по региону.

Жителя одного из домов по Ленинградской улице задержали во время рейда по выявлению незаконной торговли алкоголем. 41-летний россиянин продал флакон косметического лосьона объемом 100 миллилитров. Всего полицейские изъяли у него 21 флакон спиртосодержащей жидкости общим объемом 2,1 литра.

Вологжане уже неоднократно жаловались в правоохранительные органы на такие подпольные лавки. Теперь в отношении мужчины составили административный протокол. Нарушителю придется заплатить штраф.

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