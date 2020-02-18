Россиянка захотела удивить собутыльника и спустилась с шестого этажа по простыне

Жительница Краснодара в состоянии алкогольного опьянения попыталась спуститься из окна шестого этажа по самодельному канату из простыни. Таким способом россиянка хотела удивить своего собутыльника, но сорвалась на полпути. Об этом пишет Telegram-канал «Жесть Краснодара и Края».

​Инцидент произошел в одной из квартир дома в микрорайоне Юбилейный. 41-летняя Анастасия выпивала со своим знакомым. Однако женщина перебрала с алкоголем и захотела произвести впечатление. Связав из простыней канат, россиянка стала спускаться по нему вниз. Женщине удалось преодолеть только половину пути, после чего она сорвалась и упала на газон.

Прохожие заметили женщину достаточно быстро, несмотря на темное время суток. Они вызвали ей скорую помощь и направили в больницу. Осмотрев Анастасию, врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом шеи и кататравму (повреждения, полученные в результате падения с высоты). В настоящий момент пострадавшая находится в реанимационном отделении краевой клинической больницы.

Ранее стало известно о жителе Москвы, который выпал из окна третьего этажа и с многочисленными травмами попал в реанимацию. До этого он не выходил из дома на протяжении трех лет, будучи зависимым от компьютерных игр. По словам его матери, в последнее время мужчине стало казаться, что за ним следят.

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